2019/05/31 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("قتلنا" اكثر من 1300 عراقي وسوري بــ "الخطأ" .. والعمليات ستبقى مستمرة .. امريكا تصرح !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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