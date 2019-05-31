قائممقام تلكيف يلتقي محافظ نينوى و يبحث معه تسهيل تسويق المحاصيل

2019/05/31 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – لؤي عزبو قام المهندس باسم بلو قائممقام قضاء تلكيف بزيارة الى ديوان محافظة نينوى والتقى بالمهندس منصور مرعيد عطية محافظ نينوى لتقديم التهاني بمناسبة تسنمه منصبه محافظا لنينوى ورافقه السيد علي محمد صالح مدير ناحية وانة.وقال المهندس “باسم بلو” قائممقام تلكيف في حديث ل”ايزيدي 24 ” انه طلب من المحافظ التدخل […]

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