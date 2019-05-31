2019/05/31 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثائر جسام : نسعى للفوز ونفتقر للاعب الهداف و المباريات الجماهيرية دائما ما تكون مفتوحة وجميع اوراق القوة الجوية واضحة لنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثائر جسام : نسعى للفوز ونفتقر للاعب الهداف و المباريات الجماهيرية دائما ما تكون مفتوحة وجميع اوراق القوة الجوية واضحة لنا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثائر جسام : نسعى للفوز ونفتقر للاعب الهداف و المباريات الجماهيرية دائما ما تكون مفتوحة وجميع اوراق القوة الجوية واضحة لنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).