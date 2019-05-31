2019/05/31 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم التكهنات التي تحيط بمصير زعيم “داعش” أبو

بكر البغدادي، كشفت مجلة فرنسية أن قائد التنظيم الإرهابي فر إلى ليبيا.

وقالت مجلة “جون أفريك” إن السلطات التونسية تعيش

حالة من الاستنفار الأمني، بعدما وردت معلومات عن وجود البغدادي، في الجار الذي يعاني

فوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وأوردت المجلة نقلا عن مصادر وصفتها بـ”الاستخباراتية”،

أن تونس تلقت معلومات بشأن البغدادي من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد

“داعش” في كل من سوريا والعراق.

وخلال الآونة الأخيرة، تحدث البغدادي في مقطع فيديو، في أول

ظهور له منذ سنوات، وأثارت العودة المفاجئة إلى الساحة مخاوف بشأن “انبعاث”

التنظيم على الرغم من خسارة آخر معاقله في سوريا.

وبدا البغدادي جالسا داخل خيمة، وأمسك ملفات، ثم أكد مسؤولية

“داعش” عن هجمات سريلانكا الدامية، وتوعد بالانتقام لعناصر التنظيم الذين

جرى قتلهم أو اعتقالهم في عدد من مناطق العالم.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلة فرنسية: البغدادي فر إلى ليبيا وأربك تونس) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلة فرنسية: البغدادي فر إلى ليبيا وأربك تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).