القبض على منتحل صفة ضابط في البصرة

2019/05/31 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الجمعة القاء

القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة مقدم بالداخلية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه إن “إنتحال الشخصية سلوك إجرامي يحاول من خلاله المجرم الوصول

إلى منافع خاصة، فقد القت مفارز مركز شرطة المعقل القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة

مقدم في وزارة الداخلية، وبحوزته هويات عسكرية مزورة مع بدلة عسكرية”.

وأضافت، أن “الاوراق التحقيقية عرضت على

القاضي المختص، وتم ايقافه وفق احكام المادة (160 لسنة 1983) واتخاذ كافة الاجراءات

القانونية بحقه.علما ان القوات الامنية في محافظة البصرة تتمكن بين فترة واخرى من اعتقال

متهمين بانتحال شخصيات وضباط وقادة في القوات الامنية والحشد الشعبي بهدف ابتزاز المواطنين”.

وأشارت الى أن “الضباط الذي ينتحل صفة ضابط

يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات وتعتبر جريمة مخلة بالشرف”.

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