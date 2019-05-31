ديالى: 50 ألف طن من حنطة المزارعين تواجه مصيراً مجهولاً

2019/05/31 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

قال رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم الجمعة، إن

مصير أكثر من 50 ألف طن من محصول الحنطة انتجها مزارعو المحافظة “مجهولا”

كونها فائضة عن سقف الاستلام الذي حددته وزارة التجارة.

وأوضح الدايني، في تصريح صحفي إن “حصاد الحنطة في ديالى

للموسم الحالي حقق الاكتفاء الذاتي، وسط زيادة كبيرة في معدلات التسويق هي الأعلى منذ

سنوات طويلة”، مبينًا أن “وزارة التجارة حددت سقفا لاستلام محصول الحنطة

في ديالى، لكن هناك كميات كبيرة تزيد عن 50 ألف طن ستذهب للمجهول”.

وأضاف الدايني، أن “حالة من الحيرة تسيطر على المزراعين

بشأن كيفية تسويق هذه المحاصيل”، داعيا وزارة التجارة إلى “استيعاب هذه المحاصل

خارج الخطة السنوية المقررة لتفادي خسارة أصحابها ثمرة تعبهم لعام كامل”.

ويأتي ذلك رغم اندلاع حرائق كبيرة في حقول لزراعة الحنطة

بعدة محافظات بينهم ديالى، بالتزامن مع موسم حصادها وأدت لخسائر مادية، وفي حين تبنى

تنظيم داعش المسؤولية عنها، فأن أصحاب تلك الحقول ونواب في البرلمان يتهمون “جهات

داخلية وخارجية” بالوقوف خلف الحرائق لضرب الاقتصاد العراقي، لكن رئيس مجلس الوزراء

عادل عبد المهدى رآى أن “معظم الحرائق عرضية وبعضها وقع إثر خلافات شخصية”.

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