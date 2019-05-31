قوباد الطالباني: الاتحاد الوطني بحاجة لسياسة ذكية تنقل كوردستان إلى بر الأمان

2019/05/31 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد قوباد الطالباني،

اليوم الجمعة، حاجة الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى عقد مؤتمر الحزب بأقرب وقت من أجل

“تجديد وتقوية الاتحاد، والعودة للمبادئ التي أسس عليها، وإعادة وضع سياسة ذكية

قادرة على الانتقال بكوردستان إلى بر الأمان”.

وقال قوباد الطالباني

في مقطع فيديو بمناسبة الذكرى السنوية الـ44 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني:

“ليس خافياً أن الاتحاد حزب حافل بالشموخ وقصص الإباء والبطولة، لكن الاتحاد ليس

حزباً يعيش على الماضي فقط، بل يناضل اليوم من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لمجتمعات شعب

كوردستان”.

وأضاف: “في

الحملة الانتخابية لانتخابات برلمان كوردستان عاد الاتحاد بشكل جديد إلى جماهير كوردستان

وتعهد بتوفير الأمن وزيادة فرص العمل وتوفير الخدمات، وعدم تضييع ثقة الناخب به”.

وتابع: “لتنفيذ

تلك الوعود وعدم هدر هذه الثقة، يجب على الاتحاد أن يتكيف مع التحديات التي تواجه كوردستان

والاتحاد الوطني والعراق اليوم، وللتصدي لهذه التحديات بالشكل الأمثل يجب على الاتحاد

أن يتكيف ويجدد نفسه وأفضل سبيل لتحقيق ذلك هو عقد مؤتمر الحزب”.

وأشار إلى تلقيه

طلبات من كوادر الاتحاد في كل أنحاء كوردستان لعقد مؤتمر الحزب، مبيناً: “أضم

صوتي لأصواتهم فعقد المؤتمر مهم لتجديد وتقوية الاتحاد الوطني الكوردستاني، وإعادة

النظر بتنظيمات الحزب ومراجعة سياساته، والعودة للمبادئ التي أسس الاتحاد عليها، وإعادة

وضع سياسة ذكية قادرة على الانتقال بكوردستان إلى بر الأمان”.

ومضى بالقول:

“أدعو إلى عدم خلق الأعذار لتأخير عقد المؤتمر، لأن الاتحاد الوطني وكوردستان

والعراق بحاجة إليه”.

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