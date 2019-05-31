2019/05/31 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شارك قوات الحشد الشعبي، الجمعة، باخماد حريق كبير اندلع في أحد حقول قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال بيان لاعلام الحشد تلقته /المعلومة، إن حريقا كبيرا اندلع، مساء اليوم، في أحد الحقول الزراعية بقضاء خانقين في محافظة ديالى دون معرفة الاسباب.وأضاف، أن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي (اللواء 20) تساهم حاليا بالتعاون مع الدفاع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يشارك باخماد حريق كبير اندلع في خانقين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يشارك باخماد حريق كبير اندلع في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).