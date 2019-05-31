رايتش ووتش: فرنسي أجبر على الإعتراف بالإنتماء لداعش في العراق

2019/05/31 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة، إن فرنسيا حُكم عليه بالإعدام في العراق هذا الأسبوع بتهمة الانضمام لداعش قال للمحكمة إنه أُجبر على الاعتراف.وأضافت المنظمة أن متهما فرنسيا ثانيا قال للقاضي إنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه وتم تأجيل محاكمته لإجراء فحوصات طبية.وتثير التقارير نقاشا محتدما بالفعل بشأن الحقوق القانونية […]

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