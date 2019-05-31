القبض على متهم يتاجر بشرائح إتصال.. وهذه جريمته

2019/05/31 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على متهم بحوزته شرائح اتصال في محافظة ميسان.وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت، ان “مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين في محافظة ميسان يقوم ببيع وشراء شرائح الاتصال سيم كارت غير […]

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