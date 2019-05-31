2019/05/31 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثلاثة ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات ويواجهون مصيراً مجهولاً نور مجيد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iIFsEoc2EOA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثلاثة ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات ويواجهون مصيراً مجهولاً نور مجيد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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