2019/05/31 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iIFsEoc2EOA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ثلاثة ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات ويواجهون مصيراً مجهولاً نور مجيد) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ثلاثة ملايين عراقي يعيشون في العشوائيات ويواجهون مصيراً مجهولاً نور مجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).