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نصر الله: أمريكا تعلم أن الحرب على إيران تعني أن قواتها في المنطقة ستباد


نصر الله: أمريكا تعلم أن الحرب على إيران تعني أن قواتها في المنطقة ستباد
2019/05/31 | 23:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نصر الله: أمريكا تعلم أن الحرب على إيران تعني أن قواتها في المنطقة ستباد يتبع..

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