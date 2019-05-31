2019/05/31 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصر الله: أمريكا تعلم أن الحرب على إيران تعني أن قواتها في المنطقة ستباد يتبع..

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