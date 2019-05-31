2019/05/31 | 23:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحشد يشارك بإخماد حريق كبير شمال ديالى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يشارك بإخماد حريق كبير شمال ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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