2019/05/31 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ نينوى منصور المرعيد، الجمعة، أن حادثة الجندي المتحرش بالطفل القاصر وقعت في عام 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة نينوى: حادثة الجندي المتحرش وقعت في 2018) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة نينوى: حادثة الجندي المتحرش وقعت في 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).