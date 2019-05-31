مصادر :الخلافات تعصف بحزب الدعوة وتهدد بتشظيه وتؤجل موعد انعقاد مؤتمره العام

2019/05/31 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع في حزب الدعوة عن خلافات كبيرة شهدتها الايام القليلة الماضية داخل حزب الدعوة، مرجعا ذلك إلى “صراع أجنحة وزعامات” بين كبار رموزه القيادية. واوضح المصدر، أن “الاجتماعات الاخيرة التي كان مخططا لها تضييق فجوة الخلافات وبناء تفاهمات تهييء مناخ جيد لانعقاد المؤتمر العام، أفضت إلى اتساع فجوة الخلافات، ومزيدا من التعقيدات”، منوها […]

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