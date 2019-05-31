الشيخ الأمين يلتقي وفدا من شيوخ عشائر الغزالات في النجف الاشرف

2019/05/31 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ الأمين الخزعلي بمكتبه في النجف الاشرف اليوم الجمعة وفدا من شيوخ عشائر الغزالات.يأتي هذا ضمن اللقاءات

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