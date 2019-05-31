في يوم القدس العالمي.. السيد حسن نصر الله: المحاولات الأميركية فشلت بالسيطرة على العراق

2019/05/31 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - مسيرات يوم القدس في إيران رسالة لواشنطن وكل حكومات المنطقة

- لدينا أمل قوي كشعوب المنطقة بأننا نستطيع منع تحقيق جريمة صفقة القرن

- المقاومة في

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