الدفاع: نقل الجندي المسيء الى بغداد.. وتكشف ما ينتظره

2019/05/31 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الدفاع، نقل الجندي المسيء الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي من قاطع وحدته في محافظة نينوى الى العاصمة بغداد لغرض التحقيق معه.وقالت الوزارة “بأمر من رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، تم القاء القبض على الجندي الذي أساء الى الجيش العراقي من خلال ظهوره في مقطع فيديو، […]

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