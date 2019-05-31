الحشد الشعبي يشارك بإخماد حريق كبير في خانقين

2019/05/31 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شاركت قوات الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بإخماد حريق كبير أندلع في أحد حقول قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "حريقاً كبيراً أندلع، مساء اليوم، في أحد الحقول الزراعية بقضاء خانقين دون معرفة الاسباب.وأضاف، أن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي {اللواء 20} تساهم حاليا بالتعاون مع الدفاع المدني بإخماد الحريق".انتهى

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