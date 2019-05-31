القبض على تاجر {السيم كارت} في ميسان تستخدم لتهديد ومساومة أصحاب شركات

2019/05/31 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهم بحوزته شرائح اتصال {السيم كارت} غير مسجلة في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز استخبارات ومكافحة ارهاب ميسان العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد المتهمين في محافظة ميسان يقوم ببيع وشراء شرائح الاتصال سيم كارت غير المسجلة والتي تستخدم للتهديد ومساومة اصحاب الشركات وبالجرم المشهود".وبين انه "تم استدراج المتهم وإلقاء القبض علية وقد ضبطت بحوزته 33 شريحة اتصال وتم احالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".انتهى

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