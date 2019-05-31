نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة وعددها كافٍ لتغيير ملامح المنطقة

2019/05/31 | 23:46

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بغداد اليوم- بغداد

قال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة (31 أيار 2019)، إن الحزب لديه في لبنان، صواريخ كافية لتغيير ملامح المنطقة.

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أشاد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الجمعة (31 أيار 2019) بموقف العراق، ورئيس جمهوريته برهم صالح، بالقمة العربية، فيما وصفه بأنه "موقف شجاع ومتميز".

وقال نصر الله في كلمة له، بمناسبة يوم القدس العالمي، إنه "ف

بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ كركوك، رئيس اللجنة الأمنية راكان سعيد الجبوري، الجمعة (31 ايار 2019)، أن الأجهزة الأستخبارية كانت قد نبهت قبل ايام من وجود نوايا ارهابية قبل وقوع الهجوم الأرهابي، مبينا أنه كان هنالك تقصيرا وضعفا في الأداء ا

بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، الجمعة (31 أيار 2019)، إن الشخص الذي اساء للجيش بالفيديو، نقل إلى بغداد، وسينال اقصى العقوبات بعد التحقيق معه.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بأمر

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