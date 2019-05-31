نتائج ممثلية أربيل للسادس الإبتدائي

2019/05/31 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن عن نتائج الدراسة الابتدائية (السادس الابتدائي ) لمّثلية اربيل للدور الاول للعام الدراسي 2019/2018 .https://drive.google.com/drive/folders/1QpLGWYOpDVR75jxyoIsowWq_0fITfgvf

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