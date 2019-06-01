2019/06/01 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابرز ما جاء في كلمة السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم القدس العالمي

- السيد نصر الله: خلال 40 عاماً من دعوة الإمام الخميني لإحياء يوم

القدس راهن الاعداء على أن ينسى الناس لكن تعاطف الشعوب يتعاظم

- السيد نصر الله: محاولات اضفاء صبغة مذهبية على مناسبة يوم القدس

فشلت

- السيد نصر الله: مسيرات يوم القدس في ايران رسالة لواشنطن وكل

حكومات المنطقة

- السيد نصر الله: إخلاص كل السائرين على طريق استعادة القدس استطاع

أن يكون أقوى من أي حصار

- السيد نصر الله: صفقة القرن هي صفقة الباطل وتضييع

الحقوقوالمقدسات وجريمة يجب ان تواجه من الجميع

- السيد نصر الله: محور المقاومة يقف لمنع تحقيق صفقة القرن

- السيد نصر الله: لدينا امل قوي كشعوب المنطقة بأننا نستطيع منع

تحقيق جريمة صفقة القرن

- السيد نصر الله: هدف صفقة القرن إنهاء اي كلام عن القدس وغزة

واللاجئين الفلسطينيين في الشتات

- السيد نصر الله: في مرحلة 2011 كان هناك محاولة اميركية لإنهاء

القضية الفلسطينية واعطاء الفلسطينيين بعض المطالب

- السيد نصر الله: كل الذين دخلوا على خط الربيع العربي أرادوا ان

يأخذوا منه ثمرة فاسدة هي صفقة القرن

- السيد نصر الله: الرهان الأميركي على تعب شعوب المنطقة لفرض صفقة

القرن تشخيص خاطئ

- السيد نصر الله: محور المقاومة اليوم أقوى من اي وقت مضى منذ

مرحلة الثمانينات

- السيد نصر الله: المقاومة في غزة قادرة على السيطرة على مساحات

واسعة في فلسطين المحتلة في اي حرب مقبلة

- السيد نصر الله: اليوم المقاومة الفلسطينية تضرب تل ابيب وما

بعدها وقادرة ان تطال الكثير من المستعمرات الصهيونية

- السيد نصر الله: المحاولات الأميركية فشلت بالسيطرة على العراق

وموقعه مختلف في المعادلة الاقليمية

- السيد نصر الله: سوريا تجاوزت مخطط تدميرها ومازالت في جبهة

المقاومة وستعيد قوتها

- السيد نصر الله: ترامب لم يستطيع حماية السعودية وملكها يستغيث

بالقمم الثلاث لحمايته

- السيد نصر الله: خلفية الدعوة لقمة مكة هو الدعوة للعرب والمسلمين

بإغاثة النظام السعودي نتيجة التطور اليمني

- السيد نصر الله: القمم الثلاث في مكة دليل على فشل النظام السعودي

وعجزه

- السيد نصر الله: كل القمم لن تستطيع أن تحمي السعودية في حربها ضد

الشعب المظلوم في اليمن

- السيد نصر الله: القمم العربية التي تحصل اليوم هي استغاثة سعودية

تعّبر عن العجز والفشل امام الشعب اليمني

- السيد نصر الله: السعودية ليس لديها قوة ذاتية بل تستند على

اميركا فيما ايران دولة حقيقية قوية صاعدة متقدمة

- السيد نصر الله: السعودية تستند في بقائها على قوة الغرب واميركا

واجهزة استخباراتها

- السيد نصر الله: اليمن جزء أساسي من محور المقاومة ويرفض صفقة

القرن ويتظاهر ضدها ويعبر عن وقوفه إلى جانب القدس

- السيد نصر الله: الإدارة الاميركية الحالية تهاب الذهاب الى حروب

جديدة

- السيد نصر الله: الكيان الإسرائيلي يخاف اليوم من صواريخ لبنان

وغزة وسوريا ويدعي وجود صورايخ في العراق

- السيد نصر الله: اليوم محور المقاومة وجبهة الرافضين لصفقة القرن

اقوياء وقادرون على مواجهة هذه الصفقة

- السيد نصر الله: الضغط اليوم على ايران لأن كل قوى المقاومة لجأت

إليها للحفاظ على فلسطين

- السيد نصر الله: أميركا لم تعد كما كانت قبل 20 سنة بعدما أرسلت

جيوشها إلى المنطقة وخرجت منها مهزومة

- السيد نصر الله: ايران هي نقطة القوة في محور المقاومة

- السيد نصر الله: أدوات أميركا في المنطقة لا تستطيع حماية نفسها

وبعض الأنظمة قلقة من تطبيق صفقة القرن

- السيد نصر الله: الاستخبارات الاميركية تعلم ان الحرب على إيران

ستشعل المنطقة ولن تبقى على حدودها

- السيد نصر الله: الحرب على ايران ستجعل الكيان الإسرائيلي وآل

سعود يدفعون الثمن

- السيد نصر الله: كل المنطقة ستشتعل وكل القوات والمصالح الأميركية

ستباد اذا وقعت اي حرب على ايران

- السيد نصر الله: أولوية ترامب هي الحرب الاقتصادية على ايران

وغيرها من الدول

- السيد نصر الله: المؤشر ان فرضية الحرب ابتعدت هي القمم التي تمت

الدعوة اليها على عجل لأن الشعب اليمني مرغ انف السعودية بالتراب

- السيد نصر الله: السعودية وجدت ألا حل امام صواريخ اليمنيين وهناك

فشل عظيم وانجاز لليمنيين

- السيد نصر الله: نشيد بموقف العراق في القمة العربية وهو موقف

شجاع وممتاز

- السيد نصر الله: لدينا صواريخ دقيقة وتطال كل الاهداف المطلوبة في

الكيان الصهيوني وتغير وجه المنطقة ومعادلاتها

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