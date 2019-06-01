2019/06/01 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6ekOqwnfFvo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي | احتفالية يوم القدس العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي | احتفالية يوم القدس العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).