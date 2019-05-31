الحشد الشعبي والدفاع المدني يسيطران على حريق خانقين

2019/06/01 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي ومديرية الدفاع المدني، الجمعة، من اخماد حريق كبير اندلع في أحد الحقول الزراعية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال موفدنا، إن قوة من قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي (اللواء 20) بالتعاون مع الدفاع المدني نجحت في اخماد حريق اندلع في ادغال أحد الحقول الزراعية في قرية (بيكه) التابعة لقضاء خانقين.وأضاف، ...

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