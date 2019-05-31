2019/06/01 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قوات الحشد الشعبي، الجمعة، باخماد حريق كبير اندلع في أحد حقول قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقال موفدنا، إن حريقا كبيرا اندلع، مساء اليوم، في أحد الحقول الزراعية بقضاء خانقين في محافظة ديالى دون معرفة الاسباب.وأضاف، أن قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي (اللواء 20) تساهم حاليا بالتعاون مع الدفاع المدني باخماد الحريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يشارك باخماد حريق كبير اندلع في خانقين (صور)) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يشارك باخماد حريق كبير اندلع في خانقين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).