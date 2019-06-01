نفط البصرة تؤكد : اكسون موبيل ستباشر بالعودة إلى مكاتبها الاحد المقبل

2019/06/01 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الجمعة، إن شركة إكسون موبيل ستباشر بالعودة إلى مكاتبها في المحافظة الاحد المقبل الموافق 2 حزيران.وقالت شركة نفط البصرة في بيان وفقاً لتوجيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان خلال ترؤسه اجتماعاً مع إدارة شركة إكسون موبيل بحضور المدير العام لشركة نفط البصرة إحسان عبد الجبار […]

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