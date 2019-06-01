رئيس اركان الجيش يأمر بالقاء القبض على الجندي الذي ظهر في مقطع الفيديو على مواقع التواصل واحالته الى التحقيق

2019/06/01 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، بالقاء القبض على الجندي الذي ظهر في مقطع الفيديو على مواقع التواصل واحالته الى التحقيق.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع” ان الغانمي امر بالقاء القبض على الجندي الذي اساء الى الجيش العراقي من خلال ظهوره في مقطع فيديو، ونقله الى بغداد بغية اجراء التحقيق معه لينال […]

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