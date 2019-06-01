ميسان.. القبض على متهمين بقضايا قانونية مختلفة

2019/06/01 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

كشفت قيادة شرطة ميسان اليوم الجمعة بتصريح خصت به "العهد نيوز" بأن قواتها بمختلف الصنوف نفذت سلسلة عمليات أمنية وممارسات واسعة لتعقب ومطاردة

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