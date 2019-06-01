الغانمي: نقل الجندي الذي ظهر في مقطع الفيديو الى بغداد واحالته على التحقيق

2019/06/01 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، نقل الجندي الذي ظهر في مقطع الفيديو على مواقع التواصل الى بغداد واحالته على التحقيق

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