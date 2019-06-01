2019/06/01 | 00:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نصر الله: لدينا صواريخ كافية لتغيير ملامح المنطقة

متابعة -

كلمة

هدد أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يوم الجمعة،

بتغيير "ملامح المنطقة" رداً على أمريكا وإسرائيل.

وقال في كلمة له بمناسبة ما يعرف بيوم القدس العالمي، "إن الحزب

لديه في لبنان، صواريخ كافية لتغيير ملامح المنطقة.

وقال نصر الله إنه "لا يوجد مصنع لتصنيع صواريخ دقيقة في لبنان، ولو

كان لدينا مصنع في لبنان لأعلنت عنه اليوم".

وأضاف: "من حقنا أن يكون لدينا صواريخ سواء اشتريناها أو صنعناها

لحماية انفسنا، وباستطاعتنا تصنيعها، وتدعيم الخزينة اللبنانية بها

ايضاً".

وخاطب نصر الله امريكا بالقول: "يجب عليها ان تغلق ملف الصواريخ،

لأن لا فائدة فيه، من حقنا ان نحصل على الاسلحة ونصنعها لحماية

أنفسنا، وأقول لكم بكل ثقة، إننا نستطيع أن نسقط صفقة القرن".

وتابع أن "المستقبل للقدس، وليس لإسرائيل وأمريكا وكل الاقزام الذين

يعملون في جبهتهم".

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