2019/06/01 | 00:17

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وكيل السيستاني يدعو إلى "وقف ثقافة العنف" ومنع إطلاق العيارات النارية في العيد

بغداد -

كلمة

دعا أحمد الصافي وكيل المرجع الأعلى للشيعة السيد علي

السيستاني، يوم الجمعة، الى منع ألعاب العنف وإطلاق العيارات

النارية.

وشدد في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها من حرم الإمام الحسين بكربلاء

على حماية الناس من "الثقافات الهجينة".

وقال الصافي "للعنف اشكال مختلفة مثل العنف الاسري"، مؤكدا على

"التربية منذ الصغر، فيجب تربية وتدريب الابناء على مسائل فيها

رجولة وتقوية بأس لكن لا يستخدمها بالاعتداء على الآخرين".

وقال أيضاً، إن "الطفل يجلس أمام الشاشات التي تبث عمليات القتل

والعنف والسطو وللاسف الاب لا يكترث وهو بهذا يربي طفله على العنف

بثقافة مستوردة نستقبلها بدون تفكير او تدبر أذن المنهج خطأ ونحن

امة نمتلك ادوات صحيحة للتربية فلماذا رفضناها وذهبنا للاخرين".

وتابع، أن "المجتمعات بدأت تضج بهذه المشاكل ولا توجد جرأة لمعالجة

أصل المشكلة، وسيأتي العيد وكل الاستفتاءات الشرعية والقضايا

العرفية تقول لا تطلقوا العيارات النارية ولا تشتروا ألعاب العنف،

لكن الكل يطلق العيارات والناس تصاب وتروع ونقوله امام مسؤولي

الدولة بأي حق يحصل هذا الفعل".

ودعا وكيل السيستاني المدارس والاسرة الكريمة الى أن "تربي اطفالنا

وشبابنا بعيدا عن العنف والقتل" مبينا ان "مواقع التواصل الاجتماعي

والانترنت تربي وتغذي هذا العنف وتلهي الشباب عن مستقبلهم".

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