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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / نفط البصرة: الاتفاق مع شركة اكسون موبيل على عودة عامليها إلى حقل غرب القرنة

31/05/2019 23:35:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلن مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار، الجمعة، الاتفاق مع شركة اكسون موبيل على عودة عامليها إلى حقل غرب القرنة داخل المحافظة.

وذكر بيان لـ عبد الجبار تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "وفقاً لتوجيه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان خلال ترؤسه اجتماعاً مع إدارة شركة إكسون موبل، فإن الشركة ستباشر بالعودة إلى مكاتبها في البصرة ابتداءً من يوم الأحد القادم، وفقاً لتأكيدات الشركة".

وأضاف أن "إدارة كافة الفعاليات الميدانية لحقل غرب القرنة 1 طوال مدة انتقال موظفي شركة إكسون موبل إلى مكاتب الشركة في دبي كانت تتم من قبل ملاكات شركة نفط البصرة بالكفاءة والجودة المطلوبة".

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