ترامب: سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية

2019/06/01 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يخطط للإعلان رسميا عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو المقبل.وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “سأعلن عن انطلاق مشاركتي في السابق على ولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا مع السيدة الأولى،

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