كتلة التغيير: الخلافات السياسية تمهد الأرضية امام ارتكاب الاعمال الارهابية

2019/06/01 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت كتلة حركة التغيير بمجلس النواب، سلسلة التفجيرات الارهابية التي شهدتها محافظة كركوك.

وأكدت الكتلة في بيان، ان الخلافات السياسية التي تشهدها المحافظة مهدت الأرضية امام تنفيذ التفجيرات الارهابية، مبينة ان تلك الاعمال الإرهابية الجبانة، تلحق الضرر بالأخوة والتعايش السلمي بين مكونات المحافظة.

وأضاف البيان، ان تواصل الصراعات على كركوك، وباقي المناطق المتنازع عليها، يمنح فرصا أكبر للتنظيمات الإرهابية، للاستمرار في ارتكاب اعمالها الاجرامية، مشددا على ضرورة عمل جميع الأطراف السياسية والقوى الأمنية، والدوائر والمنظمات المدنية ومكونات المحافظة، على إيجاد الحلول الكفيلة بإعادة الأوضاع الأمنية والإدارية الى طبيعتها، والسعي لإعادة تفعيل المادة مئة وأربعين من الدستور.

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