النائب احمد الجبوري لـ

2019/06/01 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - الاخ هادي العامري حريص على وحدة تحالف البناء

- فوضى الكتل السياسية حالياً أمر صحي

-شخصياً ماضٍ ومصر على تغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

- الأخ هادي

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