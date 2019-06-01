2019/06/01 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحلاوي يطالب الجبوري بالكفّ عن إطلاق التصريحات الاستفزازية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/01 | 00:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحلاوي يطالب الجبوري بالكفّ عن إطلاق التصريحات الاستفزازية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحلاوي يطالب الجبوري بالكفّ عن إطلاق التصريحات الاستفزازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).