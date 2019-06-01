البصرة.. اعتقال منتحل صفة ضابط في الداخلية

2019/06/01 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الجمعة، عن تمكن مفارز مركز شرطة المعقل من إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية.

وقالت القيادة في بيان إنه ضبط بحوزة المتهم هويات عسكرية مزورة مع بدلة عسكرية، وقد عرضت الأوراق التحقيقية على القاضي المختص، وتم إيقافه وفق أحكام المادة {١٦٠ لسنة ١٩٨٣} واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.وبحسب القيادة فأن القوات الأمنية في محافظة البصرة تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال متهمين بانتحال شخصيات وضباط وقادة في القوات الأمنية والحشد الشعبي بهدف الابتزاز، موضحة أن "القانون يعاقب من ينتحل صفة ضابط بالحبس مدة عشر سنوات، لان انتحال الصفة تعتبر جريمة مخلة بالشرف".انتهى

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