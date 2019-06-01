{الفرات نيوز} تنشر نتائج السادس الإبتدائي لممثلية أربيل

2019/06/01 | 00:38

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية، عن نتائج الدراسة الابتدائية {السادس الابتدائي} لممثلية أربيل للدور الاول للعام الدراسي 2018 -2019.

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