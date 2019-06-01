2019/06/01 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في البصرة..



موظفون يعلنون الإضراب عن العمل

بغداد - كلمة

أعلن موظفو وعمال بلدية ناحية أم قصر في البصرة، يوم

الجمعة، البدء بإضراب عن العمل، حتى إشعار آخر.

وقال عدد من العمال والموظفين، انهم "بدأوا بإضراب عن العمل بسبب

تدخل جهات متنفذة في عمل الدائرة، وممارسة ضغوط على الموظفين

المستقلين".

وحذر موظفو بلدية اُم قصر، من "اختطاف الدائرة من قبل جهات حزبية

تقاتل من اجل الحصول على المناصب في الناحية، التي تضم أهم موانئ

العراق"، مؤكدين "استمرار الاضراب لحين تطبيق القانون على الجميع

بالتساوي، وإزالة تجاوزات المتنفذين".

وتترقب محافظة البصرة جنوبي البلاد، انطلاق تظاهرات حاشدة جديدة هذا

الصيف، للتنديد بـ "الفساد" والضغط على الحكومة من اجل مكافحته

والقضاء عليه.

وأكد ناشطون شاركوا بقيادة تظاهرات الصيف الماضي عن عزمهم تنظيم

تظاهرات امام المنافذ الحدودية والموانئ فضلا عن الابار والمواقع

النفطية خلال الأيام المقبلة.

وأطلق ناشطون هاشتاك "#راجعيلكم" على مواقع التواصل الاجتماعي مع

موعد التظاهرة المرتقبة في خطوة تحشيدية تشبه الدعوات التي أطلقت

للتظاهر في حزيران من العام الماضي.

وكانت البصرة، قد شهدت خلال الصيف الماضي 2018 تظاهرات غاضبة، أحرقت

خلالها محتجون مقار أحزاب سياسية ومبنى المحافظة ومقر القنصلية

الإيرانية، احتجاجاً على تفشي البطالة والفقر والفساد وانعدام

الخدمات.المصدر: وكالات

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