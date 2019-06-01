2019/06/01 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مانشستر سيتي ترفض عرض بقيمة 80 مليون يورو من بايرن ميونخ

السبت

01

حزيران

2019 :

12:38 am

19

مانشستر سيتي رفضوا عرض بقيمة 80 مليون يورو من بايرن ميونخ للتعاقد

مع ساني

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي ترفض عرض بقيمة 80 مليون يورو من بايرن ميونخ) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي ترفض عرض بقيمة 80 مليون يورو من بايرن ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).