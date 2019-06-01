يوم القدس العالمي.. نقطة الالتقاء والانطلاق

2019/06/01 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل الجبوري

لم يكن اختيار مفجر الثورة الاسلامية اية الله العظمى الامام الخميني، قبل اربعين عاما، للجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم

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