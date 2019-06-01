شرطة كربلاء تعلن منع الالعاب التي تحرض على العنف واعتقال مطلقي العيارات النارية

2019/06/01 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني، المواصلة بالإجراءات الخاصة بمنع تداول الالعاب والمفرقعات التي تحرض على العنف والتأكيد على اعتقال مطلقي العيارات النارية

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