2019/06/01 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملك السعودي يعلن بدء أعمال القمة الإسلامية في مكة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/01 | 01:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملك السعودي يعلن بدء أعمال القمة الإسلامية في مكة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملك السعودي يعلن بدء أعمال القمة الإسلامية في مكة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).