مدير المنظمات غير الحكومية:اكثر من 4200 منظمة مجتمع مدني بالعراق منها اكثر من 3000 منظمة غير فاعلة والدعم الدولي يذهب للمناطق المحررة

2019/06/01 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام دائرة المنظمات غيرالحكومية عن اعداد المنظمات المسجلة بالعراق مبينا ان الدعم الدولي يصب بالمناطق المحررة اكثر من باقي المناطق الاخرىوقال محمد التميمي في حديث له اليوم في كربلاء ان اكثرمن 4200 منظمة مجتمع مدني مسجلة لدينا موضحا ان اكثر من 3000 منها غير فاعلة وسنعيد النظر بها.

واضاف ان الدعم الدولي للمنظمات ينصب في المحافظات المحررة اكثر من المناطق ولمحافظات التي ساندت وساهمت بتطهير تلك المناطق مبينا ان المنظمات التي تتواجد في المحافظات الوسطى والجنوبية يذهب الدعم الدولي الى المنظمات القريبة والتابعة للاحزاب بشكل غير رسمي.

وكالة نون خاص

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