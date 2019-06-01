اخماد حريق في غابات واسط

2019/06/01 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة واسط، جنوب العراق،

اخماد حريق اندلع في غابات الكارضية في مركز المحافظة.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ان “فرق الدفاع المدني في محافظة

واسط اليوم الجمعة تمكنت من إخماد حريق في غابات الكارضية استمر

لمدة خمس ساعات وباتجاهات متعددة، وأسفر عن أضرار مادية بسيطة دون

تسجيل خسائر بشرية”.

واضاف، ان “عشرة فرق لمكافحة الحرائق شاركت في عمليات الإطفاء من

مراكز العزة والكوت والطوارئ والتي تمكنت من تحجيم أماكن النيران

وعدم توسعها حتى إخمادها بالكامل، ولم يذكر البيان الأسباب التي تقف

وراء الحريق والإجراءات التي تبعته”.

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