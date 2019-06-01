انطلاق اعمال القمة الاسلامية المنعقدة في مكة

2019/06/01 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أنطلقت في مكة المكرمة، مساء الجمعة (30 ايار 2019)، أعمال القمة الدورية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل".

يتبع ..

بغداد اليوم- بغداد

قال أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة (31 أيار 2019)، إن الحزب لديه في لبنان، صواريخ كافية لتغيير ملامح المنطقة.

وذكر نصر الله في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي، إنه "لا يوجد مصنع لتصنيع صواريخ دقي

بغداد اليوم- بغداد

أشاد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الجمعة (31 أيار 2019) بموقف العراق، ورئيس جمهوريته برهم صالح، بالقمة العربية، فيما وصفه بأنه "موقف شجاع ومتميز".

وقال نصر الله في كلمة له، بمناسبة يوم القدس العالمي، إنه "ف

بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ كركوك، رئيس اللجنة الأمنية راكان سعيد الجبوري، الجمعة (31 ايار 2019)، أن الأجهزة الأستخبارية كانت قد نبهت قبل ايام من وجود نوايا ارهابية قبل وقوع الهجوم الأرهابي، مبينا أنه كان هنالك تقصيرا وضعفا في الأداء ا

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