بعد دعوة المرجعية الدينية.. شرطة كربلاء تمنع ألعاب العنف وتوجه باعتقال مطلقي العيارات النارية

2019/06/01 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية، أوعز قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني إلى الجهات المعنية، بمواصلة الإجراءات الخاصة بمنع تداول الالعاب والمفرقعات التي

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