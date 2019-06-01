الغائب عن قمم مكة الثلاث

2019/06/01 | 02:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الهاشمي

كنا نعتقد ان محفلا مثل هذا جمع القادة العرب والمسلمين (في ثلاث قمم عربية وخليجية واسلامية) سيناقش واقع الامة المرير والكيفية التي تتم من

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