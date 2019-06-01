الجليد غير المتبلور يفسر الخصائص الشاذة للماء

2019/06/01 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر مجموعة من الباحثين على خصائص شاذة للجليد غير المتبلور، الذي يتكون في ظروف درجات الحرارة المنخفضة جدا والضغط العالي، ما يفسر بعض خصائص

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